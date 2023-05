Sciopero alla Corvallis, buoni pasti e premio produzione non bastano

Continua lo stato di agitazione in Corvallis Srl del gruppo Tinexta Cyber, l’importante società di servizi informatici e cyber security per banche ad assicurazioni, che ha sede legale ed amministrativa a Padova, ma con i suoi circa 700 dipendenti è attiva in tutta Italia attraverso le principali sedi operative di Torino, Roma, Milano, Firenze, Lecce.

La motivazione

La rivendicazione sindacale nasce dallo stallo in cui verte la trattativa che da mesi è stata attivata per il rinnovo dell’accordo integrativo aziendale. Le richieste dei lavoratori riguardano essenzialmente: aumento del valore dei buoni pasto o in alternativa il potenziamento dei servizi welfare per tutti i dipendenti anche in smart working, il miglioramento di alcuni istituti contrattuali (quali, ad esempio, reperibilità e trasferte), l'aumento dell’importo del premio di risultato con salvaguardia del principio della collettività degli obiettivi sfidanti. Dopo lo sciopero di 2 ore, indetto la scorsa settimana dalle Rsu Fim Cisl e Fiom Cgil, che ha registrato la partecipazione di tantissime lavoratrici e lavoratori, non essendo giunti riscontri dall’azienda, viene proclamato un altro sciopero di 4 ore dalle 8:30 alle 12:30 per domani, martedì 9 maggio.