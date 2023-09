Parte la settimana della mobilità, la sfida padovana è muoversi a impatto zero

Con il mese di settembre, torna la Settimana Europea della Mobilità, quest’anno dedicata al "Risparmio energetico", un tema che vuole far riflettere sui consumi energetici e, in particolare, sui consumi derivanti dalla mobilità urbana, i quali hanno sempre maggiori costi per la collettività, non solo in termini ambientali, ma anche in termini di vivibilità nelle nostre città. Ideata dalla Commissione Europea, l’iniziativa è giunta alla ventiduesima edizione e rappresenta un importante momento di condivisione e di riflessione sui temi della mobilità sostenibile e delle soluzioni di trasporto intelligenti, coinvolgendo migliaia di città in tutta Europa e diffondendo cultura e buone pratiche.

Le iniziative

Come ogni anno, quindi, il Comune di Padova promuove alcune iniziative per incoraggiare le persone ad utilizzare mezzi di trasporto più sostenibili per ridurre l'inquinamento atmosferico e il traffico urbano, tappe fondamentali del percorso intrapreso dalla nostra città con il programma europeo delle 112 Climate Neutral and Smart Cities, che prevede il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2030.

Le parole dell'assessore Ragona

L’assessore alla mobilità Andrea Ragona commenta: «Ogni anno in questa settimana è l’occasione per mettere al centro la mobilità sostenibile e promuovere tutte le modalità di trasporto o le iniziative legate a questo tema che sono presenti in città. Non solo, è un momento per rinnovare il nostro impegno a continuare ad investire per una mobilità sempre più sostenibile. Il lavoro per la realizzazione delle due nuove linee tranviarie procede a pieno ritmo, ma di pari passo lavoriamo a nuovi investimenti sulla mobilità ciclabile e sulla sharing mobility. Ringrazio tutte le associazioni e le aziende che non solo saranno in prima fila nella prossima settimana nel diffondere un messaggio di sostenibilità, ma ogni giorno lavorano e si impegnano anche al nostro fianco con l’obiettivo di far crescere Padova in una direzione di sempre maggior sostenibilità».

Edizione 2023

L’edizione 2023 prende il via sabato 16 settembre con il punto informativo dello Sportello Energia Padova, che sarà presente dalle 10 alle 13:30 in Prato della Valle (lato piazza Rabin) per offrire un servizio informativo e di consulenza tecnica sulla riduzione dei consumi energetici, gli interventi di riqualificazione energetica, l’accesso alle forme di incentivazione fiscale e gli aspetti edilizio-urbanistici da considerare. Mercoledì 20 settembre, torna invece il consueto appuntamento con il Giretto d’Italia, promosso da Legambiente in collaborazione con Euromobility, a cui aderisce l’amministrazione comunale, in “gara” con gli altri Comuni partecipanti in una sfida all’ultima pedalata. Dalle 7.30 alle 9.30, in alcuni punti di Padova i volontari di “FIAB-Padova Amici della bicicletta” e di Legambiente monitoreranno infatti gli spostamenti in bici dei cittadini per verificare quanto sia utilizzato il bike to work, ovvero l’uso della bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, una modalità di “commuting” che fa bene all’ambiente e al corpo, adottata e incentivata anche dal Comune di Padova, che offre un piccolo incentivo economico ai propri dipendenti che la utilizzano.

La marchiatura delle biciclette

Un altro tradizionale appuntamento della Settimana europea della mobilità è senz’altro la marchiatura delle biciclette, che da domani riprende dopo la pausa estiva: per contrastare i furti e rintracciare il legittimo proprietario nei casi di ritrovamento, si imprime il codice fiscale del possessore della bicicletta sul telaio della stessa. Il servizio è gratuito e realizzato in collaborazione con l’associazione “Gli amici della bicicletta”. In occasione della Settimana Europea della Mobilità, la marchiatura sarà itinerante. È sufficiente presentarsi con un documento valido e il codice fiscale secondo il seguente calendario: lunedì 18 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, Ospedale Sant’Antonio in via Facciolati; martedì 19 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, Ospedale ai Colli in via dei Colli; mercoledì 20 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, Azienda ospedaliera, area interna dell'Ospedale in via Giustiniani; venerdì 22 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, Ulss 6 in via Ospedale.

Micro mobilità

Altre iniziative, infine, coinvolgeranno le aziende che a Padova gestiscono la micro-mobilità condivisa, le quali attiveranno speciali promozioni per permettere l’accesso agevolato ai loro servizi di noleggio biciclette e monopattini elettrici. In particolare, domenica 17 settembre, in piazza dei Frutti, dalle ore 15:00 alle 19:00, BIT Mobility promuoverà un test drive gratuito e la possibilità di ottenere voucher di minuti gratuiti per la percorrenza; per tutta la settimana, inoltre, dal 16 al 22 settembre, Bicincittà metterà a disposizione codici promozionali disponibili sul sito www.bicincitta.com; Ridemovi, infine, applicherà uno sconto del 10% sugli abbonamenti trimestrali ed annuali delle bici a pedalata muscolare (per informazioni www.ridemovi.com).

Link al programma completo su padovanet

https://www.padovanet.it/evento/settimana-europea-della-mobilit%C3%A0-2023