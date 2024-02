Si sposano e vanno a trovare la nonna di 93 anni bloccata in ospedale

Subito dopo la fine della cerimonia che si è svolta in chiesa, gli sposi hanno voluto ricevere la benedizione, e gli auguri, anche da nonna Rina, 93 anni, ricoverata nel reparto di Medicina Generale dell’Ospedale di Cittadella, diretto da Stefano Pasquetto. Loro sono Laura e Filippo, nipote di nonna Rina: si sono tutti commossi per aver avuto la possibilità di condividere questo momento importante in modo inusuale, dato che le condizioni di salute della signora non le avrebbero permesso di essere presente a far festa alla novella coppia.

