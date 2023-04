Stadio Euganeo, Gerotto (Ance Padova): «Ora il cantiere può ripartire in pochi mesi»

«Ora guardiamo avanti»: ad affermarlo è il presidente di Ance Padova, Alessandro Gerotto, commentando l’archiviazione dell’indagine per le posizioni del sindaco Giordani e dell’assessore Bonavina, riguardo il cantiere nella curva Sud dello Stadio Euganeo.

Alessandro Gerotto

«Quello che resta sul tappeto - aggiunge il presidente della sezione provinciale dell'Associazione nazionale costruttori edili - è che i lavori devono essere portati avanti cercando, in tutti i modi, di rimediare alle situazioni che si sono create e non perdere altro tempo. I metodi ci sono e il nuovo Codice degli Appalti e il Prezzario regionale, appena varati, possono aiutare molto. Grazie anche all’impegno di Ance, infatti, sono appena stati varati il nuovo Codice degli Appalti del ministro Salvini, ovvero il decreto legislativo numero 36 del 31 marzo scorso, mentre la Giunta della Regione del Veneto, ha pubblicato sul BUR del 31 marzo 2023 il nuovo prezzario regionale aggiornato. Due strumenti attraverso i quali si può velocizzare e arrivare a riattivare il cantiere già dal prossimo autunno, se una volta accertato lo stato di consistenza i tempi di una nuova gara e della progettazione saranno fissati subito dopo il primo luglio prossimo, data dalla quale prenderà efficacia il nuovo Codice appalti. Va colta l’occasione di queste novità normative per attivare le procedure agevolate e, soprattutto, auspichiamo che l’intervento allo Stadio Euganeo di Padova possa essere affidato ad aziende del territorio e possano essere garantiti i più alti standard di sostenibilità e gli ESG. Riattivare nel giro di qualche mese il cantiere sarebbe la vera dimostrazione di voler sbloccare un’opera pubblica che è particolarmente significativa per la storia sportiva di Padova. Siamo vicini a una tempesta perfetta tra aumenti dei costi delle materie prime, cambiamenti repentini di normative, Pnrr da mettere a terra, crisi ambientali e inflazione galoppante e non possiamo permetterci di chiudere anche i cantieri che dovrebbero essere in piena attività. Se si ferma il settore delle costruzioni, a scendere, si fermano tanti settori indotti e produrremo soltanto perdita di posti di lavoro».