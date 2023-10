Strage di Mestre, la Fondazione Hope Ucraina raccoglie fondi per aiutare i famigliari delle vittime

La Fondazione Hope Ukraine, istituita nel 2022 in risposta allo scoppio del conflitto in Ucraina, continua la sua missione di essere un punto di riferimento nazionale per la gestione dell’arrivo dei profughi in Italia e per coordinare gli sforzi umanitari. «Da oltre un anno e mezzo, lavoriamo incessantemente per offrire supporto alle famiglie e ai bambini colpiti dalla crisi». Il 3 ottobre un tragico incidente ha sconvolto Mestre: un autobus turistico e? precipitato dal cavalcavia, causando la perdita di 21, vite tra cui due bambini e una giovane ragazza minorenne. Oltre 15 persone sono rimaste ferite di cui sei di nazionalita? Ucraina. 9 delle vittime erano cittadini ucraini.

«La Fondazione Hope ucraine si e? immediatamente mobilitata per offrire sostegno, assistenza e solidarieta? alle famiglie delle vittime, in particolare alle famiglie ucraine colpite da questa tragica vicenda. Questa tragedia si somma agli orrori quotidiani che il popolo ucraino affronta da oltre un anno e mezzo a causa del conflitto in corso», commentano. Ecco la proposta della Fondazione: «In questo momento di estrema necessita?, la Fondazione Hope Ucraine sta fornendo alloggio alle famiglie delle vittime ucraine che sono giunte in Italia; inoltre abbiamo attivato un servizio di supporto psicologico in lingua ucraina per i feriti e le famiglie coinvolte al fine di aiutarli a superare questo momento difficile.Per affrontare questa sfida e continuare a sostenere chi ne ha bisogno, la Fondazione ha avviato una raccolta fondi dedicata. Invitiamo tutti a unirsi a noi in questo gesto di solidarieta?, contribuendo con qualsiasi somma possibile. Ogni contributo, grande o piccolo, puo? fare la differenza nella vita di queste famiglie colpite da questa tragedia». Seguendo questo link sarà possibile quindi inviare delle donazioni per aiutare le famiglie colpite da questa nuova tragedia.