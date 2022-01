Tamponi di fine quarantena in farmacia, Lorenzoni: «Verificare prima di annunciare»

Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia: i tamponi di fine quarantena si potranno effettuare anche in farmacia. Un sistema che non è ancora partito e le farmacie stanno segnalando problemi.

Il commento

Arturo Lorenzoni, portavoce dell’opposizione in consiglio regionale ed ex vicesindaco di Padova ha commentato: «Sembra di essere tornati indietro di quasi un anno, quando il presidente Zaia annunciava al punto stampa quotidiano, a Marghera, l’apertura delle prenotazioni della prima dose di vaccino per gli over 70. Salvo poi, nella pratica, realizzare che non era affatto così. Ci risulta che il sistema non sia ancora entrato a regime – ha continuato – Nell’attuale contesto storico ogni annuncio relativo al sistema sanitario deve essere opportunamente verificato prima di essere reso noto pubblicamente. A maggior ragione ci si attende questo dal presidente Zaia. Altrimenti si rischia di aumentare la confusione in un periodo già di per sé complicatissimo».