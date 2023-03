Unità nazionale: studenti di Teolo a lezione di legalità

Il 17 marzo, in occasione della giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, presso la sala Bazzi del comune di Teolo, si è tenuto un incontro con gli studenti delle classi terze medie dell’istituto comprensivo di Teolo, a cui ha partecipato, in qualità di relatore, il comandante provinciale dei carabinieri di Padova, colonnello Michele Cucuglielli, alla presenza del sindaco di Teolo, Valentino Turetta, del vicesindaco Graziella Quagliato, del comandante della Compagnia dei carabinieri di Abano Terme, capitano Carmelo Recupero e del comandante della stazione di Teolo, maresciallo Luca Giannace. Durante l’incontro, conclusosi con la consegna di una copia della nostra Costituzione ai ragazzi, il colonnello Cucuglielli ha sensibilizzato i giovani presenti a comprendere e osservare le buone regole di convivenza, a esser buoni cittadini, a rispettare il bene comune, partendo proprio dai principi sanciti dalla carta costituzionale.

La visita

A seguire, il comandante provinciale ha ricevuto presso il locale comando stazione carabinieri, oltre al primo cittadino di Teolo, il sindaco del comune di Torreglia Marco Rigato. Nell’occasione Cucuglielli ha espresso la vicinanza istituzionale dell’Arma alle popolazioni rappresentate dalle due amministrazioni comunali, garantendo sostegno e presenza nei delicati compiti di prevenzione e repressione dei reati, oltre che in quelle attività di prossimità attuate mediante l’organizzazione di incontri con gli studenti delle scuole e con le persone anziane per la prevenzione delle truffe di cui spesso sono vittime. I due primi cittadini nell’esprimere soddisfazione per la costante presenza dell’Arma in quei territori, hanno a loro volta fornito massima disponibilità e collaborazione per raggiungere i comuni obiettivi, sottolineando come l’impegno in sinergia delle Istituzioni porti benefici alla collettività tutta.