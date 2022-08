Potenziamento della linea Milano-Venezia, importanti modifiche alla circolazione dei treni

Dalle ore 18.30 di sabato 6 alle ore 9 di domenica 7 agosto la linea Milano-Venezia sarà interessata da lavori di potenziamento infrastrutturale.

Per consentire l’operatività del cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), la circolazione dei treni subirà variazioni tra le stazioni di Brescia e Padova. In particolare alcuni treni della lunga percorrenza subiscono cancellazioni o variazioni di percorso che comportano la cancellazione della fermata di Vicenza, mentre alcuni treni regionali sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus nel tratto Padova-Verona Porta Nuova, Verona Porta Nuova-Vicenza e Brescia-Verona Porta Nuova e subiscono variazioni di percorso che comportano la cancellazione di alcune fermate. L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è ammesso il trasporto di bici e di animali di grossa taglia