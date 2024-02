Tra treni soppressi e deviati, il difficile mercoledì di chi viaggia

Dalle prime ore di oggi, mercoledì 28 febbraio, si susseguno i disagi per chi viaggia. Sono diversi i treni che sono stati soppressi, non solo regionali e interregionali ma è chiaro che i più penalizzati sono stati i pendolari, sia tra i lavoratori che tra gli studenti. Quando sono passate le 15 e 30 risulta ancora interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia dato che la circolazione è sospesa nel tratto tra Vicenza e Padova. Come noto è stata proprio la cittàò di Vicenza e la provincia berica la più colpita dal maltempo. Dalla notte scorsa tecnici e Protezione civile sono impegnati per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. I treni Alta Velocità ed Euronight possono subire cancellazioni ed essere instradati su percorsi alternativi con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. Per chi viaggia verso Brescia, Milano o Torino, ad esempio, vedrà allungare i tempi di percorrenza del viaggio per via della obbligata deviazione che ha costretto i convogli a transitare per Bologna prima di poi deviare per Verona e tornare a percorrere il tradizionale itinerario. La fermata di Vicenza è stata quindi soppressa almeno fino a domani mattina.