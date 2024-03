Da Tribano a Palazzo Madama: cittadini e studenti incontrano i senatori

Il giorno 1° marzo 2024 gli studenti della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado “Don Paolo Galliero” di Tribano, accompagnati dai loro docenti, e un gruppo di cittadini tribanesi, Sindaco e tre Assessori hanno avuto la possibilità di visitare Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

«Un’esperienza importante per la nostra comunità e per nostri ragazzi che, attraverso questa visita istituzionale inserita in un progetto didattico, hanno avuto l'opportunità di conoscere il luogo istituzionale, il Senato, organo legislativo e di indirizzo politico dello Stato italiano. - ha dichiarato il Sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana - Un particolare grazie va al Questore, Antonio De Poli, che ci ha accolto al Senato ed accompagnato nella visita, coadiuvato da un funzionario preposto. Grazie al Senatore e a tutto il suo staff che ci hanno permesso di conoscere le varie sale sotto l’aspetto storico e funzionale». Il giorno 1° marzo 2024 è stata una giornata intensa ed interessante, ricca di conoscenze per gli studenti della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado “Don Paolo Galliero” di Tribano e per tutti gli adulti che vi hanno partecipato.

All’ingresso di Palazzo Madama si percepiva una palpabile emozione nel respirare la forza delle Istituzioni: silenzio, rigore e rispetto di regole, secondo un protocollo, hanno caratterizzato la visita, snodata lungo un percorso degli ambienti ora ad uso politico ma presentati anche sotto l' aspetto culturale, storico, artistico e religioso: l’anticamera della Balaustra, la Sala Maccari, la Sala Italia, la Sala del Risorgimento, la Sala dello Struzzo, la Sala della Firma, la Sala Marconi, la Sala Cavour, la Sala Stampa e per finire l’Aula emiciclo del Senato dove i due gruppi hanno potuto ascoltare e simulare la procedura della vita senatoriale.

«È nostro compito avvicinare i cittadini e gli alunni delle nostre scuole alle Istituzioni – sottolinea il Sindaco - per fare capire ai cittadini e ai ragazzi la nostra storia civica ed essere a pieno titolo cittadini italiani al di là di tutte le difficoltà che ogni giorno si incontrano. I funzionari del Senato hanno guidato gli incontri fornendo interessanti informazioni sulla storia di Palazzo Madama, sulla modalità di svolgimento delle sedute senatoriali, sul meccanismo di voto in aula con una simulazione che consisteva nell’inserimento della mano in una feritoia posta su ciascun banco, ove sono allocati tre pulsanti con i quali i senatori esprimono la loro dichiarazione di voto». L' Assessore all' Istruzione, Mirca Zenna, aggiunge: "È davvero importante e lodevole che il Senato, in collaborazione con il Ministro dell’Istruzione, abbia reso più accessibili le visite guidate per i giovani studenti. L' obiettivo è quello di avvicinarli all' Istituzione con esperienza sul campo per far conoscere l’ambiente istituzionale e, a grandi linee, il servizio e il funzionamento del Senato. Ciò ha, in primis, valore formativo dell’uomo e del cittadino”. Le persone hanno preso posto sui banchi di legno e di velluto rosso e hanno potuto conoscere un po’ più a fondo i meccanismi del lavoro dei Senatori. Al termine degli incontri, come segno di presenza e di riconoscenza, tutti hanno ricevuto un attestato di partecipazione e, in dono, un pregevole libretto sulla Costituzione della Repubblica Italiana, patrocinato dal Senato, il tutto immortalato da una foto ricordo.