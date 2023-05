Truffe agli anziani, Ostellari: «Approvata una procedura d'urgenza per una nuova legge»

«Oggi il nostro Paese fa un altro passo avanti: è stata votata in Senato la procedura per l’approvazione d’urgenza del Ddl 586 contro le truffe agli anziani»: ad annunciarlo è il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia.

Truffe agli anziani

Aggiunge Ostellari: «Il testo era già stato analizzato e approvato al Senato durante la scorsa legislatura, salvo poi finire nei cassetti durante il Governo Conte2. Il centrodestra, dando ancora una volta prova di grande responsabilità, ha insistito per proseguire e accelerare l’iter per l’approvazione che non tarderà ad arrivare. L’obiettivo del disegno di legge è punire subito chi raggira una persona in stato di bisogno, di debolezza o di vulnerabilità. Si innalzano le pene che arrivano sino a 6 anni e si istituisce l’obbligo del risarcimento del danno quale condizione per accedere a eventuali sospensioni condizionali della pena. All’atto dell’approvazione finale avremo finalmente uno strumento efficace per punire i vigliacchi che approfittano dei nostri anziani».