Una notte di chiusura per lavori di manutenzione

Un intervento programmato, che porterà alla chiusura, per una sola notte e che interessa la strada D13 Diramazione Padova sud. E per consentire questi lavori di manutenzione, che riguardano il sistema di illuminazione e in particolare dei pali luce, dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 marzo, sarà chiuso lo svincolo 8 Via Marco Polo. Sia in entrata verso la A13 Bologna-Padova che in uscita per chi proviene da Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS516 Piovese (Corso 1 Maggio).