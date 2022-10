Università, studenti a lezione per terra: «Situazione insostenibile. Ridateci la Dad»

L'anno accademico è iniziato da ormai tre settimane e gli studenti sono tornati in presenza, accolti da un'emergenza abitativa, aule e mense non sufficienti. «Aule strapiene, professori che non iniziano lezione quando ci sono troppi studenti seduti per terra, code di un'ora fuori dalle mense e persone che mangiano per strada» racconta Domenico Amico, senatore accademico e coordinatore di Udu Padova. Una situazione complessa, che fa il paio con la mancanza di alloggi per studenti, rischiando così di far esplodere un caso Padova. Dove prima si sceglieva di studiare senz particolari problemi, ora è diventato complesso.