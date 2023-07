La Provincia approva la variazione di bilancio: 938mila euro per migliorare la viabilità

Il Consiglio Provinciale ha approvato una variazione della previsione di bilancio per il periodo 2023-2025. Grazie ai risultati positivi di una gestione finanziaria sana che registra la possibilità di utilizzare ulteriori risorse rispetto alle esigenze correnti, sono state individuate diverse opportunità per destinare i fondi a importanti settori di intervento. In particolare, si destineranno risorse attraverso il fondo innovazione per la formazione del personale (16 mila euro) e specialmente per l’affitto di locali ad uso degli istituti scolastici superiori interessati dall’avvio dei cantieri Pnrr (180 mila euro), fondi vincolati sia in parte corrente che in parte capitale.

Viabilità

Inoltre, sono stati previsti cofinanziamenti per progetti riguardanti la viabilità provinciale, con un importo, da evidenziare, di 938mila euro liberamente disponibili. Saranno destinati alle seguenti opere:

Allargamento stradale SP13 Pelosa - Lotto nei Comuni di Saccolongo e Selvazzano Dentro (200mila euro)

Lavori di miglioramento sicurezza SP72 (278mila euro)

Adeguamento stradale in Comune di Camposampiero (300mila euro)

Messa in sicurezza dei ponti nell cittadellesse (100mila euro)

Ricostruzione passerella sul tergola tra Borgoricco e San Giorgio delle Pertiche (60mila euro).

Provincia di Padova

Commenta il consigliere provinciale Alessandro Bisato, delegato al Bilancio: «La Provincia di Padova ha dimostrato un costante impegno nella gestione equilibrata delle risorse finanziarie. Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice del Contratti Pubblica dal primo luglio, la Provincia di Padova ha così provveduto a integrare e aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, inclusi il Programma Triennale dei Lavori Pubblici e il Programma Triennale degli Acquisti di beni e servizi: tutto questo consente di sostenere ulteriori progetti di sviluppo e di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie a beneficio dei cittadini e della comunità. Con questa variazione al bilancio di previsione, la Provincia di Padova conferma il suo impegno per il benessere e lo sviluppo sostenibile del territorio, assicurando la realizzazione di importanti progetti e servizi a vantaggio di tutti i cittadini»