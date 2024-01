Febbre alta, brividi, la corsa in ospedale: muore bambina di 5 anni

Morire a 5 anni dopo un pomeriggio trascorso al cinema con l'amica del cuore. Morire a 5 anni senza avere patologie pregresse. Senza un perchè. E' quanto è capitato ad una bambina di nome Beatrice Angela Gobbo, nata il 24 maggio 2018 ad Abano e residente a Veggiano con mamma Francesca e papà Giovanni entrambi di 43 ann. Il suo cuore ha smesso di battere nel reparto di Terapia intensiva pediatrica di Padova nonostante i medici per due giorni abbiano tentato di tutto per salvarla. Sarebbe stata stroncata da più virus che ne hanno intaccato il corpicino senza darle alcuna possibilità di ripresa.

Le ultime ore felici

Il 31 dicembre sera si sarebbe dovuta svolgere a Veggiano a casa della famiglia Gobbo una cena con altre due coppie di amici e i rispettivi figli che di fatto sono i migliori amici di Beatrice Angela. Il papà il 30 dicembre ha accusato un attacco febbrile che l'ha costretto a letto. Di qui la scelta di fare festa a casa di una delle due famiglie che dovevano partecipare a Veggiano al veglione di fine anno. Alla festa c'è andata Beatrice Angela con mamma Francesca. Hanno fatto rientro a casa attorno all'1,30 dopo aver festeggiato l'arrivo del nuovo anno. Il giorno dopo, primo giorno dell'anno un pomeriggio al cinema prima di far rientro a casa. La bambina ha detto ai genitori di sentirsi stanca. Poco dopo è sopraggiunta la febbre. Poi i brividi, la paura, l'angoscia. Il pronto soccorso pediatrico, interpellato dalla famiglia ha detto ai genitori di accompagnare la figlia in ospedale per una visita. Poco dopo però la situazione è precipitata e la piccola si è sentita male. A Veggiano è arrivata l'ambulanza, con automedica al seguito. E' stata stabilizzata e trasportata in ospedale

L'angoscia, poi l'addio

In ospedale la piccola è stata presa amorevolmente in cura dal personale ospedaliero. Con il passare delle ore sono subentrate complicanze, un'emorragia cerebrale è stata tamponata con alcune trasfusioni, i parametri della paziente si sono stabilizzati, ma poi, quattro virus oscuri sono tornati alla carica e non le hanno dato scampo. Distrutti dal dolore, ma con grande compostezza i genitori hanno dato l'assenso all'espianto degli organi, ma accertamenti clinici hanno evidenziato come i virus che hanno colpito Beatrice Angela le hanno intaccato tutti gli organi in maniera irreparabile. Il 4 gennaio alle 12,45 è stato dichiarato il decesso.

Le esequie

L'ultimo saluto a Beatrice Angela, che frequentava regolarmente l'asilo, era felicissima perchè aveva già imparato a nuotare ed era innamorata della vita, si svolgeranno venerdì 12 gennaio alle 10 nella basilica di Santa Giustina a Padova. La salma verrà poi trasportata al cimitero di Bosco di Rubano dove il piccolo angelo riposerà per sempre. Nel frattempo, per fare chiarezza sull'accaduto, è stata effettuata l'autopsia che dovrà sciogliere ogni dubbio sul male oscuro che ha colpito la bambina, togliendole per sempre il sorriso, la voglia di crescere e di essere amata da mamma e papà.