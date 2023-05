Mobilità ciclabile e zone pedonali, l'appello di Federalberghi Terme: «Va ripensata la viabilità»

«Siamo da sempre favorevoli alle iniziative che vanno nella direzione di diminuire o eliminare il traffico veicolare dalle zone centrali e favorire la mobilità ciclabile: scelte in direzione sostenibilità che rispondono anche alla domanda dei nostri turisti, alla ricerca di una vacanza slow, all’insegna del relax e del contatto con la natura»: questo il commento di Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, rispetto all’ipotesi allo studio da parte del Comune di Abano di istituire un senso unico nel lungo Viale delle Terme per creare una pista ciclabile e favorire lo spostamento, pedonale o ciclabile, tra la zona turistica e l’area del Duomo e del centro storico. Una riflessione che l’amministrazione aponense ha aperto nei giorni scorsi in vista della redazione del nuovo piano del traffico.

Viabilità

«Ovviamente - precisa Poli - andranno studiate, da parte dei tecnici del Comune, le soluzioni per non impattare sulla viabilità circostante, ma in linea generale accogliamo con favore questa prospettiva. L’espansione delle aree pedonali e l’investimento nella ciclabilità sono scelte che, se fatte con un chiaro orizzonte di sviluppo sostenibile del territorio, possono portare al tempo stesso un beneficio per la qualità della vita dei cittadini e un aumento dell’attrattività turistica del territorio». Federalberghi Terme Abano Montegrotto è l'organizzazione rappresentativa delle imprese termo-alberghiere del Bacino Termale Euganeo. Raggruppa, su base volontaria alberghi-stabilimenti termali di tutte le categorie e dimensioni e incide su una destinazione turistica che conta un totale di circa 6.000 addetti, 3 milioni di presenze turistiche annue e un fatturato complessivo di oltre 350 milioni di euro.