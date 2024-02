Viale Stazione: con gli scavi emergono strutture romane

Gli scavi in corso nel centro di Montegrotto Terme per il rifacimento di viale Stazione hanno fatto emergere strutture murarie di età romana, risalenti al 1 secolo a. C.

Spiega il sindaco Riccardo Mortandello: «Ovviamente data la storia e la ricchezza archeologica del nostro territorio, che abbiamo valorizzato nel Museo del Termalismo antico e del territorio, la possibilità di trovare anche sotto viale Stazione strutture di epoca romana era prevedibile e prevista, tanto che tutti gli scavi si svolgono sempre sotto la supervisione di un archeologo».

«Con la Soprintendenza - prosegue il sindaco - si deciderà come proseguire. Dalle prime informazioni le strutture murarie rinvenute non hanno piani di pavimentazione e sono state già notevolmente intaccate dai sottoservizi presenti. Dovrebbero inoltre trovarsi a una quota leggermente più bassa rispetto alla quota utile per la realizzazione dell’opera. Speriamo quindi che li lavori di viale Stazione possano proseguire senza grandi ritardi, soprattutto in un ambito delicato come il centro cittadino dove insistono diverse attività commerciali. In ogni caso è chiaro che è nell’interesse di tutti garantire lo studio e la conservazione del patrimonio archeologico».