Sbalzi di corrente sul territorio, il sindaco: «Adesso basta»

Sbalzi di corrente e black out in varie zone del territorio: il sindaco scrive a E-distribuzione. Un problema che si trascina da mesi e che riguarda molte zone del territorio comunale con distacchi improvvisi di energia elettrica, sbalzi ripetuti di tensione e a volta anche black out di diverse ore. Tanti disagi e danni agli elettrodomestici. L’ultimo episodio è accaduto il 22 gennaio in municipio a Vigonza: un disguido che ha comportato l’interruzione di servizi comunali causando il blocco di attività anche di primaria importanza. Il sindaco Gianmaria Boscaro ha scritto alla direzione di Enel, facendo la cronistoria di una situazione ormai insostenibile e ribadendo ancora una volta la necessità di un incontro immediato con qualche referente.

Lo sfogo del sindaco

«I blackout sono continui, seppure di breve durata. E diffusi su tutto il territorio e vanno avanti ormai da diversi mesi - ha detto Boscaro - da ultimo quello avvenuto anche lunedì sera nei pressi della zona del municipio di via Cavour. A questo punto ho fatto richiesta con urgenza di poter fissare un incontro con responsabile di zona per fare il punto sulle criticità della linea elettrica sul nostro territorio per poter dare una risposta concreta alle numerosissime segnalazioni pervenute dai cittadini ma, ancor più importante, addivenire ad una soluzione nel più breve arco di tempo possibile».