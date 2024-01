Chiude per lavori la scuola media di Codiverno, gli studenti traslocano a Vigonza

Riqualificazione della scuola media di Codiverno: i lavori partiranno alla fine dall’anno scolastico 2023/2024. Da settembre per gli studenti di Codiverno il Comune metterà a disposizione lo scuolabus per raggiungere la sede centrale di Vigonza. Lo scorso 27 novembre il Comune ha firmato il contratto con la ditta che si è aggiudicata la gara per i lavori di ristrutturazione della scuola media di Codiverno. E nelle scorse settimane sono stati definiti i dettagli operativi dopo un confronto tra amministrazione, tecnici comunali, l'istituto comprensivo e le associazioni che gestiscono il doposcuola. All’esito degli incontri, è stato annunciato che i lavori inizieranno al termine dell'anno scolastico in corso, a giugno, e da settembre gli studenti iscritti a Codiverno verranno trasportati a Vigonza dove potranno svolgere le lezioni in locali idonei attrezzati nella sede centrale di Vigonza e in alcune aule messe a disposizione nel vicino patronato.

Il commento

«Questa scelta – spiega l’assessore all’Istruzione Alberto Rizzo - è dettata dalla volontà di non tenere i ragazzi nei container e di garantire la possibilità di un'integrazione con i servizi della scuola media di Vigonza, come l’aula informatica, l’aula di musica, la palestra. Il Comune metterà a disposizione un servizio di trasporto di andata e ritorno gratuito per i ragazzi. Inoltre il servizio doposcuola verrà messo a disposizione nei locali delle elementari di Codiverno. Nei prossimi mesi comunicheremo ulteriori dettagli. L’intervento di riqualificazione dell’edilizia scolastica è fondamentale per dare una struttura adeguata ai nostri ragazzi. Grazie a quest’opera sistemeremo una struttura che ha sicuramente bisogno di una profonda ristrutturazione». Il 30 gennaio dell’anno scorso la giunta comunale ha approvato l’ambizioso progetto di riqualificazione radicale della scuola media di Codiverno che prevede un quadro economico complessivo dell’opera pari a 4milioni 565mila euro. Per l’intervento, in funzione delle condizioni di ammissibilità e regole di riparto della contribuzione previste sin dal primo bando regionale 2019, la quota di cofinanziamento comunale è di un milione e 200mila euro, risultante dalla stima dell’entrata dal GSE – Conto termico per 950mila euro, e, per la differenza, con entrate proprie del Comune. «Il progetto – spiega il sindaco Gianmaria Boscaro - prevede un radicale intervento strutturale per rendere la scuola antisismica, verrà poi efficientata la struttura che diventerà NZEB, cioè a consumo zero, e verranno poi ristrutturati i locali interni recuperando gli spazi dove c’era l’alloggio del custode. In questo modo si crea una scuola moderna anche in questa parte del territorio. Ricordo infatti che la struttura serve sia la frazione di Codiverno sia quella di Pionca per un totale di 150 studenti e l’intervento si colloca all’interno di una sistemazione complessiva dell’area scolastica di Codiverno su cui stiamo lavorando». L’assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Cacco, ha sottolineato che i lavori alla scuola media di Codiverno serviranno per rendere l’edificio «più sicuro e moderno. Abbiamo partecipato al bando pubblico per ottenere i contributi regionali PNRR, con un punteggio molto alto, che ci ha consentito di avviare i lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e una riqualificazione degli spazi interni. L'obiettivo finale è quello di dotare Codiverno di una struttura integrata e moderna per tutti gli studenti della frazione che frequenteranno la scuola dell’obbligo».