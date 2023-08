"Vigonza a tutto sport": centinaia di atleti in passerella

"Vigonza a tutto Sport" : arriva la due giorni di tornei sportivi e competizioni con le associazioni del territorio. Sabato 2 e domenica 3 settembre viale degli Alpini a Vigonza sarà animato dalla prima edizione della manifestazione “Vigonza a tutto sport”, che vedrà le principali associazioni sportive vigontine coinvolte in tornei amatoriali di calcetto, pallavolo e pallacanestro, che ravviveranno gli impianti presenti nel quartiere.

La presentazione

«L’occasione che ha dato vita a questa manifestazione - sottolinea il sindaco Gianmaria Boscaro - è stata la recente realizzazione del nuovo campetto da calcio in erba sintetica, che completa l’offerta di impianti sportivi nell’area e che costituisce uno spazio a disposizione dei nostri ragazzi per momenti di svago e di aggregazione. Ringrazio le molte associazioni che partecipano alla manifestazione e che si sono messe a disposizione con generosità per la riuscita dell’evento. Il tessuto associativo del nostro territorio è un patrimonio prezioso che rende orgogliosa la nostra comunità di Vigonza. Manifestazioni come questa costituiscono un’occasione importante per valorizzarne le attività e per metterne in risalto gli straordinari risultati raggiunti».

Dove si svolgerà l'attività

La piastra di pattinaggio di viale degli Alpini sarà dedicata alle esibizioni di hip hop, ginnastica artistica e ritmica, danza moderna e danza contemporanea degli atleti e dei danzatori della Polisportiva Union Vigonza, La Ruota Gymnastic Academy e Hopa Dance Studio. «Ringrazio tutte le associazioni che hanno accolto il nostro invito per realizzare l’evento, dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie, ma anche gli sponsor che con generosità hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione – aggiunge il vicesindaco e assessore allo Sport Filippo Pastore - un ringraziamento particolare ai nostri alpini, che garantiscono la presenza di un punto ristoro, alla Pro Loco e all’Avis di Vigonza che ci supportano per la buona riuscita di questa prima edizione».