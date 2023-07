Torna dal Brasile e si scopre positivo alla alla febbre Dengue

«E' cominciata stasera, 28 luglio, e andrà avanti per tre giorni, la disinfestazione dell'area di Villafranca Padovana in un raggio di duecento metri dalla casa del primo positivo del Veneto alla febbre Dengue». A parlare è stato oggi il sindaco di Villafranca Fausto Dorio, che ha dato alcune importanti indicazioni alla sua gente: «Questo percorso di disinfestazione in atto che è partito stasera alle 17, andrà avanti per tre giorni. Quello che mi sento di dire ai concittadini è di usare tutte le precauzioni del caso fino a domenica sera dalle 17 alle 19. E' preferibile mantenere le finestre chiuse durante questo orario e attendere che il personale specializzato termini l'opera».

Cosa è successo

Un cittadino di Villafranca è tornato da un viaggio in Brasile e ha accusato i sintomi della febbre Dengue. Dopo una settimana dal rientro in Italia, ha accusato febbre, malessere generale e forti dolori articolari. Le sue condizioni sono in netto miglioramento, con prossime dimissioni dopo circa una settimana di ricovero. In via precauzionale il Dipartimento di Prevenzione della Ulss 6 Euganea, d'intesa con il comune di Villafranca Padovana dove risiede l'uomo, ha disposto la disinfestazione straordinaria, a partire da oggi e per tre giorni.

Gli auguri del sindaco

«Non posso che augurare al nostro concittadino gli auguri di una pronta guarigione. Alla mia gente desidero ribadire che non vi è alcuna emergenza in atto, ma da protocollo è giusto porre in essere tutte le procedere per isolare il problema. Sono certo che lunedì quando l'Ulss farà le verifiche, i risultati saranno confortanti e si tornerà a vivere senza particolari assilli». Nella serata odierna a Villafranca Padova è prevista una seduta di consiglio comunale. Ebbene il primo cittadino metterà al corrente la collettività di quanto è accaduto, fornendo una sorta di vademecum di come comportarsi durante le due ore giornaliere di disinfestazione.