C'è il vincolo monumentale e paesaggistico, ma a Villa Rosa si fanno party e matrimoni

Villa Rosa di Tramonte è una villa veneta coperta da vincolo paesaggistico e monumentale, iscritta al catasto come residenza. Sorge nella località di Tramonte nel comune di Teolo, sull'unghia collinare del gruppo Sengiari-Lonzina. Di proprietà della famiglia Braga Rosa, è un luogo magnifico che sorge in quello che è una specie di Borgo in questa frazione di Teolo. Di fronte a questo gioiello un antico brolo, anch'esso vincolato dalla soprintendenza. In questo paradiso nel cuore dei Colli Euganei dal 2019, a parte la pausa dovuta al Covid, si svolgono party, cerimonie e soprattutto matrimoni in spazi che non sarebbero quindi adibiti a scopo commerciale. Gli ultimi giusto lo scorso weekend, mentre addetti si prodigavano a togliere ogni struttura non consentita. Inoltre, queste feste, è difficile sostenere si siano svolte in maniera occasionale, lo testimonia la pubblicità presente in diversi siti specializzati come matrimonio.com, collieuganei.it, villevenetecastelli.com e histouring.com. Non manca chiaramente la pagina Fb ufficiale che promuove anch'essa i ricevimenti a Villa Rosa.

Basta fare una semplicissima ricerca e si trovano offerte e recensioni sui ricevimenti già avvenuti, con tanto di gallerie fotografiche e in qualche caso perfino di video. Se poi si fa una ricerca su Instagram si trova altro materiale video e fotografico, per lo più pubblicato dai festeggiati o dai parenti e amici presenti ai festeggiamenti. Ci sono addirittura scene dove vengono esplosi fuochi d'artificio.

Per questo ad aprile 2023 alcuni cittadini di questo che di fatto è un vero e proprio quartiere dove sono presenti oltre a splendide ville anche un insediamento di case decisamente più popolari, hanno consegnato un documento sottoscritto da più di quaranta di loro alla Sorprintendenza la quale ha confermato che quel tipo di attività non si possono certo svolgere e men che meno montare strutture non consentite e neppure autorizzate. Documento che avevano inviato a settembre 2023 al Comune.

Quello che veniva contestato inoltre è che questi ricevimenti non sono affatto eventi occasionali, ma al contrario c'è un'attività commerciale continuativa con tanto di installazione di strutture all'interno di questa villa che, come abbiamo detto in apertura, è vincolata. La società che organizza gli eventi è la Whiteplanning Francesca Monteleone che insieme al suo compagno Andrea Matteazzi, ex pallavolista di Abano Terme che nel 2009 ebbe il suo momento di celebrità perché bloccò l'uomo che aveva colpito al volto Silvio Berlusconi con una statua del Duomo in miniatura a Milano. Se fosse come è lecito pensare, oltre a non seguire il monito della Soprintendenza l'organizzazione avrebbe anche provocato un danno erariale al Comune di Teolo che non si sarebbe visto pagare gli oneri dovuti. Un conto è organizzare una festa privata, un altro è fare impresa come verrebbe da pensare mettendo insieme tutti questi elementi. Inoltre gli organizzatori degli eventi, a fronte di lamentele e di inviti per lo meno a ridurre il volume della musica suonata in questi weekend di matrimoni e festeggiamenti, non sono stati molto disponibili nei confronti dei residenti.

Per tutta l'estate sono andati avanti gli eventi, e nell'antico brolo è stato addirittura allestito tanto di parcheggio che fino a domenica scorsa beneficiava anche di un palo dove è stato collocato un faro per illuminare lo spazio agli invitati. Una struttura, il palo della luce, mai autorizzata. Il fatto poi che tutto sia stato smantellato rapidamente lo scorso weekend mentre erano in corso celebrazioni e feste, per il legale di una delle famiglie che si è rivolta alle atuorità, questo è un "comportamento concludente", in pratica un'ammissione di colpa, da parte della Whiteplanning. Nei prossimi giorni infatti è prevista l'ispezione della soprintendenza, probabilmente per questo è stato tutto smontato. Ma rimangono tracce sul web, oltre che materiale video e fotografico raccolto da alcuni residenti.