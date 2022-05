Derrick Rossi, fondatore di Moderna, visita la torre della ricerca della Città della Speranza

È uno dei fondatori di Moderna, la biotech americana tra le prime ad aver prodotto il vaccino per il Covid-19, e dopo esser stato professore ad Harvard ha fondato una decina di start up nel settore delle biotecnologie raccogliendo centinaia di milioni di dollari in finanziamenti. Oggi è consigliere d’amministrazione della New York Stem Cell Foundation e Amministratore Delegato di Convelo Therapeutics. Con un curriculum di primo piano non solo in campo scientifico ma anche imprenditoriale, Derrick Rossi ha visitato la Torre della Ricerca di Padova ed in particolare l’Istituto di Ricerca Pediatrica “Città della Speranza”.

Derrick Rossi

Accompagnato da Elisa Cimetta, professore associato dell’Università di Padova e responsabile in IRP di Biamet Lab (Applicazioni biomediche di tecnologie ingegneristiche multiscala), che da anni collabora con Rossi, lo scienziato ha incontrato l’Amministratore Delegato Luca Primavera e la responsabile del laboratorio di ingegneria tissutale Martina Piccoli. Al centro dell’incontro, lo sviluppo delle relazioni internazionali e la possibilità di valorizzare dentro l’Istituto la nascita di start up innovative in grado di portare a mercato, e quindi al paziente, i frutti della ricerca pediatrica.