C'è la Water Marathon, salta il varo della passerella di Voltabrusegana

Varo della passarella a Voltabrusegana rinviato al weekend tra il 13 e il 15 maggio. Era previsto per questo fine settimana, ma la contemporaneità della Padova Water Marathon non consente di aprire il cantiere. Attualmente è in corso la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale che collegherà il quartiere con Brusegana, ma tra la notte di venerdì e domenica pomeriggio era previsto il varo. Un'operazione che doveva comportare la chiusura di una parte della tangenziale. Tutto sarà svolto quindi da venerdì 13 maggio a domenica 15 e qualora dovesse servire, anche il successivo weekend del 21-22 maggio.