Addio a Paolo Mascalchin, 85 anni, imprenditore di successo amato da tutti

Era un imprenditore storico, una figura d'altri tempi che era riuscito a creare un impero. E' morto Paolo Mascalchin, aveva 85 anni, aveva fondato la Gamma 3 che era specializzata nella produzione di lampadari. Aveva la sede e il negozio a Due Carrare, lungo strada Battaglia.

Un personaggio fuori dagli schemi

Paolo Mascalchin era un amante dello sport e della natura. Oltre a svolgere il ruolo di imprenditore con la mente sempre rivolta al futuro, amava la musica e viaggiare. Aveva un rapporto splendido con i suoi dipendenti. E' stato tradito da una banale caduta tra le mura domestiche avvenuta sabato 8 ottobre nella sua casa di Giarre ad Abano Terme. Nel corso della sua vita ha lottato contro la malattia, ma si è rialzato sempre con una invidiabile grinta.

La famiglia

L'ottantacinquenne lascia nello strazio la moglie Tiziana, le figlie Carlotta e Cristiana, il genero Pietro Taucher e il nipote Marco. Un dolore enorme accomuna i familiari, ma anche la consapevolezza di aver raccolto dall'ottantacinquenne qualità umane e professionali di assoluto valore. Il funerale si terrà alla chiesa delle Giarre ad Abano Terme giovedì 13 ottobre alle 15.30

La passione per il calcio

L'imprenditore è stato il fondatore nel 1971 e Patron della squadra di calcio femminile Padova Gamma 3. Conquistò due scudetti nel 1972 e nel 1973 oltre a una Coppa Italia nel 1974. In tre occasioni arrivò al secondo posto in campionato. re a tre secondi posti. Vi giocava Susanne Augustesen, bomber con oltre 600 gol, record di sempre in serie A. L’altra avventura di Mascalchin è stata quella di istituire il Premio Gattamelata per il miglior sportivo Veneto.