"Spaccata" in farmacia, spariscono mille euro dal registratore di cassa

Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in via Volta alla struttura sanitaria "Colombo". Le indagini sono in corso a cura dei carabinieri della Compagnia di Abano che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza