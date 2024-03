Controlli dei Nas prima delle feste pasquali: chiusi due locali

A poche ore dalla Pasqua si moltiplicano i controlli dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) di Padova nelle strutture ricettive della provincia, con un occhio attento soprattutto ai ristoranti. Obiettivo di questa attività è quello di tutelare la salute degli utilizzatori finali degli alimenti che tra domenica e lunedì affolleranno i locali pubblici per festeggiare a tavola la festività della Pasqua. Nel corso degli accertamenti, che hanno interessato molteplici esercizi commerciali, i militari si sono concentrati sul pieno rispetto della normativa in ambito sanitario e salute pubblica, sulla genuinità delle sostanze alimentari e non ultimo, la regolare tracciabilità degli alimenti.

Sanzioni e sospensioni

In un esercizio pubblico del Cittadellese i carabinieri hanno riscontrato la mancata tracciabilità di alcuni prodotti alimentari ed hanno erogato al titolare una sanzione amministrativa di 1.500 euro. In un secondo locale, questa volta situato nel Camposampierese, hanno accertato delle carenze strutturali del locale cucina e degli utensili utilizzati per la preparazione dei cibi che hanno determinato la sospensione dell’attività e la sanzione, al legale rappresentante, di 3mila euro. Contestualmente è stata sospesa l’attività della cucina. Nei guai anche un ristorante dell'area dei Colli Euganei. Qui i militari del Nas a seguito degli accertamenti hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie e l'inadeguatezza del piano di autocontrollo Haccp. Tutto questo si è tramutato a carico del legale rappresentante in una multa di 3mila euro e nella sospensione dell'attività.