Dal Duomo a piazza dei Signori: altri due ragazzi accerchiati e picchiati a sangue

Un 22enne di Padova e un 26enne di origini ucraine residente sempre in città hanno spiegato che mentre erano seduti in piazza dei Signori a bere un drink sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzi e aggrediti

Altro episodio di violenza gratuita in pieno centro storico dopo l'aggressione in Piazza Duomo.

I fatti

La denuncia (formulata nella stazione dei carabinieri di Padova Prato della Valle) risale alla mattinata di sabato 19 giugno, ed è stata avanzata da un 22enne di Padova e da un 26enne di origini ucraine residente sempre in città, i quali hanno spiegato che mentre nella serata precedente erano seduti in piazza dei Signori a bere un drink sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzi e aggrediti. Dopo essere stati medicati in ospedale al 26enne è stato riscontrato un forte trauma facciale - prognosi di 30 giorni - mentre al 22enne è stato riscontrato un trauma all'emicostato e contusioni multiple, guaribili in sette giorni. Le indagini sono in corso, al fine di identificare gli autori del fatto.