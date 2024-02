Rifiutato dalla ex, manomette la condotta del gas. Arrestato per atti persecutori

Quando ha capito che ormai le possibilità di riconquistare la ex erano finite, nella notte tra il 12 e il 13 febbraio si è presentato sotto casa sua e non ha esitato a danneggiare la tubazione del gas di proprietà della donna. I carabinieri della Compagnia di Abano hanno arrestato per atti persecutori e danneggiamento un uomo di 50 anni di Albignasego che per l'ennesima volta ha posto in essere comportamenti lesivi nei confronti della ex compagna. Terminati gli accertamenti del caso lo stalker è stato associato alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Cosa è successo

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato di atti persecutori e danneggiamento, un 50enne di Albignasego già noto alle forze dell’ordine. I fatti si sono verificati nel corso della notte ad Albignasego. Quando la vittima, stanca delle continue condotte vessatorie da parte del suo ex marito si è accorta che l’uomo si era presentato sotto casa sua, non ha esitato a richiedere l’intervento dei carabinieri. I militari giunti presso l’abitazione hanno subito notato che l’uomo segnalato si era già allontanato, e che lo stesso aveva danneggiato la tubazione del gas dell’abitazione. Quindi i militari, dopo aver messo in sicurezza la tubazione del gas con l’ausilio dei vigili del fuoco, sono riusciti a poca distanza a rintracciare il cinquantenne, che è stato arrestato in flagranza di reato. Per l'ex moglie la fine di un incubo.