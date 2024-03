Coppia ruba liquori al supermercato, ma viene bloccata e denunciata

Ancora un tentato furto in un supermercato. A sventare la minaccia i responsabili della sicurezza e il tempestivo intervento dei carabinieri. Tentano di asportare della merce, sorpresi e denunciati dai militari dell'Arma. E' successo tutto ad Albignasego ieri 26 marzo. I carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà, per tentato furto aggravato in concorso, una 32enne ed un 28enne di origini romene. I due, entrati all’interno del supermercato Mega, pensando di sfuggire all’occhio attento del servizio di vigilanza, hanno cominciato a girovagare tra le corsie del negozio e una volta giunti in quella dedicata agli liquori, hanno occultato alcune bottiglie di superalcolici nei loro zaini e si sono quindi diretti verso l’uscita.

L'intervento

L’azione non è passata inosservata al personale antitaccheggio che ha allertato il 112 e quindi ha fermato i due ladri subito dopo aver varcato le casse. La pattuglia dell’Arma, prontamente intervenuta, ha identificato i sospettati. Da una perquisizione personale è spuntata la refurtiva per un valore complessivo di 70 euro che al termine delle formalità di rito è stata restituita ai legittimi proprietari. Quello dei furti nei supermercati è un fenomeno che non sembra arrestarsi e crea danni per migliaia di euro ogni anno alle varie catene di negozi. Ecco perchè è stato implementato in ogni singolo esercizio commerciale il personale di vigilanza.