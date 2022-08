Un assistente sociale si prenderà "cura" dei minorenni

Si allarga il parco dipendenti del comune di Albignasego. Una nuova figura è stata inserita nel team delle assistenti sociali per occuparsi soprattutto di minorenni. «Siamo molto felici di questa novità - ha detto Anna Franco, assessore alle Politiche sociali - da mesi lavoravamo per raggiungere questo risultato e aumentare l’organico del settore. Purtroppo negli ultimi 18 mesi è emerso un aumento significativo di casi che richiedono assistenza a causa di effetti post-pandemici: giovani, in particolare adolescenti, chiusi in sé stessi e a volte anche nelle proprie camere, che vivono una situazione di disagio nelle relazioni con gli altri. Si tratta di persone che portano addosso effetti simili a quelli di un trauma.

Già nei mesi scorsi il team dei Servizi sociali è stato potenziato con uno psicologo, ora contiamo di essere più efficaci nelle azioni di “recupero” di queste situazioni». Anna Franco ha puntualizzato: «L'ufficio Servizi alla persona e alla famiglia del Comune è da sempre impegnato in interventi di aiuto e di sostegno nei confronti di minori e famiglie che si trovano in situazioni delicate. Ma quello a cui stiamo assistendo da un anno e mezzo è un fenomeno che richiede un’azione tempestiva, per evitare che cronicizzi: è stata infatti registrata una tendenza all’aumento e all’aggravarsi sia delle situazioni di difficoltà e di richiesta di tutela di minori soprattutto nella fascia d’età 10-15 anni, sia dei casi di isolamento sociale e ritiro scolastico nella fascia 14-17 anni. Sempre più spesso sono gli stessi genitori che chiedono aiuto nella gestione di queste situazioni».

La nuova assistente sociale è stata assunta attraverso l’utilizzo di risorse economiche statali messe a disposizione dalla legge di Bilancio con cui è stato introdotto un livello essenziale delle prestazioni (LEP) di assistenza sociale che prevede un operatore ogni

5.000 abitanti.