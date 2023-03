A 131 chilometri all'ora in pieno centro abitato. Maxi multa e ritiro della patente

Come un missile in pieno centro abitato, nei guai un'automobilista. Prosegue l’attività di controllo sulle strade di Albignasego da parte degli agenti della Polizia Locale dell’Unione Pratiarcati. L’infrazione più rilevante registrata negli ultimi giorni ha riguardato un’auto che in zona Carpanedo viaggiava a ben 131 chilometri orari su una strada con limite a 50. Una trasgressione costata la sospensione della patente oltre a una decurtazione di 10 punti e una sanzione di 845 euro. In caso di reiterazione nel biennio, il cittadino in questione si vedrà revocare il certificato di guida Nel corso della stessa mattinata, venerdì 24, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo da parte della Polizia Locale, in tre diverse zone del territorio comunale, sono state accertate 70 violazioni. Le multe per eccesso di velocità o sorpassi azzardati – rilevate anche attraverso telelaser e velomatix - rappresentano circa il 30% del totale delle sanzioni legate a infrazioni stradali comminate dalla Polizia locale.

Il commento

«L’attività di controllo è costante – spiega Davide Mauri, consigliere delegato alla Sicurezza – di volta in volta vengono presidiate aree diverse, nel centro urbano e nei quartieri. Un impegno che va nella direzione di garantire la sicurezza dei cittadini: dopo la mancata precedenza, la velocità eccessiva è infatti la seconda causa di incidenti stradali e a velocità elevate corrispondono conseguenze più gravi». Alle sanzioni si affiancano gli strumenti dissuasori che mirano a modificare i comportamenti degli automobilisti, come i dossi e i display che rilevano la velocità e allertano la persona in transito nel caso stia superando il limite consentito.