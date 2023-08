Slot accese nonostante l'ordinanza regionale: maxi multa alla sala slot

Ancora sale slot nel mirino della Squadra Amministrativa della Divisione PAS della Questura di Padova. Ieri sera, 8 agosto, gli agenti hanno contestato sanzioni amministrative ai proprietari, cittadini di origine cinese, di una sala scommesse e Vlt ad Albignasego e una sala Vlt a Cadoneghe. All’interno dei pubblici esercizi, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, gli agenti hanno svolto accertamenti su 9 persone presenti ed hanno effettuato il controllo delle autorizzazioni e del rispetto delle prescrizioni in licenza, rilevando la mancanza del listino prezzi e la porta della sala fumatori aperta in violazione della vigente normativa, comminando sanzioni rispettivamente di 516 e 660 euro.

Ordinanza regionale non rispettata

Nella circostanza, è stata inoltre elevata una sanzione di 7.500 euro per 15 apparecchi da gioco, di cui tre in uso ad altrettanti giocatori, accesi nella fascia oraria tra le 18 e le20 in violazione della Legge Regionale che intende promuovere interventi finalizzati alla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico. Inoltre, gli agenti hanno anche accertato la presenza di due POS installati per il pagamento elettronico con carte di credito e bancomat e le vetrine oscurate da pellicole colorate, comportamento vietato negli esercizi dove si effettua la raccolta del gioco. Tale violazione prevede la segnalazione al comune di Albignasego per l’emissione dell’ordinanza di rimozione dei due apparecchi e delle pellicole oscuranti.