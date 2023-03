Rinvenuta auto nel Gorzone, si temono vittime

Allarme oggi 3 marzo ad Anguillara. Dalle 16 odierne i vigili del fuoco stanno operando all'incrocio tra Via Ca’ Matte con Via Cannaregio ad Anguillara Veneta per un’auto finita completamente inabissata nel Gorzone. I vigili del fuoco accorsi da Piove di Sacco, con i nucleo sommozzatori e l’elicottero Drago 151 da Venezia, oltre l’autogrù dal comando di Rovigo, hanno iniziato le operazioni di recupero dell’auto. Al momento non si esclude la presenza di qualche persona all’interno dell’auto. Le ricerche sono tutt'ora in corso alla presenza di sanitari del Suem 118 e di carabinieri della Compagnia di Abano. Nella zona delle ricerche per tutto il pomeriggio si sono radunati numerosi residenti preoccupati per quello che stava accadendo.