Ponte della Riviera: terminati i lavori lungo la Sp 30 tra Polverara e Casalserugo

Riaprirà al traffico dopo le prove di carico previste in questi giorni, il Ponte della Riviera lungo la Sp 30 tra Polverara e Casalserugo. L'inaugurazione è prevista per giovedì 20 maggio alle 11 in presenza delle autorità provinciali e comunali