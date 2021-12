Apre in Corso Milano la pasticceria Giotto: i prodotti dolciari del Due Palazzi arrivano in centro

I panettoni e tutti i prodotti Giotto, arrivano in Corso MIilano. Infatti dopo l'apertura dela gelateria in via Roma, la cooperativa Work Crossing del marchio Giotto, apre, il giorno 15 dicembre, in Corso Milano 105, un bar-pasticceria e gelateria. Qui si potranno acquistare tutti i prodotti della pasticceria che vengono preparati, da ormai quindi anni, da trentotto detenuti del Due Palazzi, regolarmente stipendiati. Persone alle quali viene garantito anche un posto di lavoro una volta che avranno espiato la propria pena, per completare il percorso di reinserimento.

A fare gli onori di casa Matteo Marchetto della cooperativa Work Crossing, con lui il Sindaco Sergio Giordani, il direttore del carcere Claudio Mazzeo, l'assessore al commercio Antonio Bressa e il presidente di Appe, Filippo Segato. «E' il nostro modo di farci conoscere alla città - ha commentato Marchetto - con la possibilità di offrire anche la produzione di pasticceria fresca oltre ai panettoni».