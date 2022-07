Arcella, il 30 luglio appuntamento con il sabato del riuso

L’iniziativa, lanciata da Comune e AcegasApsAmga per essere più vicini alle esigenze dei padovani e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ingombranti nelle vie del territorio, torna in piazzale Azzurri d’Italia dalle ore 9 alle ore 13 con il settimo appuntamento del 2022. I rifiuti totali conferiti nei primi sei appuntamenti sono stati più di 24 tonnellate.

Sabati ecologici

Grazie ai Sabati Ecologici, i cittadini troveranno come sempre ad accoglierli gli operatori della Multiutility, pronti ad assisterli nella consegna di quei rifiuti non conferibili nei contenitori stradali della raccolta differenziata, come ad esempio piccoli e grandi elettrodomestici, rifiuti da apparecchiature elettroniche ed elettriche (RAEE), materassi, divani, contenitori contaminati, pile e batterie, etc. Prorogato fino al 30 agosto il progetto “Padova Premia al Centro di Raccolta”. I cittadini che si recheranno presso i quattro Centri di Raccolta o ai Sabati Ecologici all’Arcella potranno aderire all’iniziativa ricevendo una tesserina, timbrata dagli operatori ad ogni operazione di conferimento rifiuti. Al raggiungimento di tre timbri, al cittadino verrà consegnato uno speciale kit composto da tre lampadine a led. L’iniziativa sarà valida per le utenze domestiche padovane, fino ad esaurimento scorte.

Rete Riuso

Come nei mesi precedenti, anche il prossimo 30 luglio tutti i cittadini che conferiranno i rifiuti ingombranti riceveranno in omaggio un piccolo riconoscimento per l’impegno dimostrato: un sacchetto di compost, un segno tangibile di come sia possibile recuperare materia e quindi risorse dai nostri rifiuti organici. Accanto all’area destinata alla raccolta rifiuti, i cittadini troveranno anche il desk gestito dall’Associazione “Rete Riuso Padova”. Gli oggetti, anziché essere trattati come rifiuti, potranno essere risistemati e quindi portati a nuova vita. Quanto raccolto da Rete Riuso Padova contribuirà a sostenere programmi di inserimento lavorativo, servizi di accoglienza residenziale e progetti di solidarietà.