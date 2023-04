Vende cocaina ad un uomo in Maserati. Gli abitanti della strada scrivono alla polizia per ringraziare

La Squadra Mobile arrestano uno spacciatore e le famiglie di Via Guanella scrivono per ringraziarli. Rintracciati e catturati pure altri due pusher già condannati, per i quali è stato disposto il carcere. I poliziotti della Sezione Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Padova hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio un 30enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale , con precedenti di polizia e giudiziari per stupefacenti, armi e reati contro il patrimonio.

I fatti

Già noto agli agenti per i suoi trascorsi penali, veniva nei giorni scorsi notato dagli stessi sedersi nei pressi dell’ingresso di uno stabile di zona Pontevigodarzere (Via Guanella), e di volta in volta raggiungere alcuni conducenti di auto che si fermavano appositamente. Prima di fare ciò, vedeva notato chinarsi velocemente e prelevare qualcosa ai piedi del muro perimetrale dell’abitazione, occultato dietro un ciuffo d’erba. Notato l’ennesima volta avvicinarsi ad una Maserati, appena giunta sul posto e scambiarsi una veloce stretta di mano con il conducente, i poliziotti hanno deciso di intervenire e controllare entrambi. Il conducente dell’auto veniva controllato sul Lungargine Zanon. Dopo aver esibito documenti agli agenti, l’uomo consegnava un involucro contenente cocaina, dichiarando di averlo acquistato poco prima dal tunisino al prezzo di 50 Euro, come ormai faceva abitualmente da diverso tempo. Raggiunto e controllato anche il 30enne straniero, gli agenti lo hanno prima perquisito sulla persona e poi proceduto a verificare cosa ci fosse nel punto estato dove lo avevano visto più volte chinarsi. Proprio lì rinvenivano un calzino arrotolato con all’interno 30 dosi di cocaina confezionate allo stesso modo della dose consegnata dal cliente e di un ulteriore dose trovata (assieme a dell’hashish) all’interno dell’appartamento occupato dallo straniero, assieme a parte del denaro provento dell’attività di spaccio. Il 30enne è stato tratto in arresto e su disposizione del P.M. di turno trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di convalida e del giudizio, all’esito della cui udienza, gli è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Padova. Al termine, lo stesso è stato avviato alle procedure di espulsione ed accompagnato presso il CPR di Gradisca d’Isonzo.

I ringraziamenti

A ringraziare gli agenti sono stati gli stessi residenti di Via Guanella, che la sera stessa hanno fatto pervenire agli operatori messaggi di ringraziamento per il lavoro svolto: «Grazie del vostro lavoro. Grazie di cuore dalle famiglie del quartiere».

Arresti

L’attività dei medesimi operatori e dei colleghi dell’antidroga e proseguita con ulteriori due catture. In Via Bronzetti è stato rintracciato e catturato un 48enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova lo scorso 23 marzo, per la pena di mesi 6 di reclusione, sempre in relazione al reato di spaccio commesso nel gennaio 2021. I poliziotti hanno pure rintracciato e catturato, questa volta a Selvazzano Dentro un 51enne, anche lui destinatario di un ordine di carcerazione emesso la medesima data dalla Procura di Padova, per la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, inflittagli sempre a seguito di condanna per reati di droga.

Entrambi sono stati ristretti presso la casa di reclusione di Padova.