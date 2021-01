Furgone parcheggiato, 36enne ruba un borsello e finisce in manette

È stato sorpreso dai carabinieri dopo aver rubato un borsello dal sedile di un furgone. Si tratta di Maicol Millas, pregiudicato, fratello di Manolito Millas e zio dell’ex promessa del pugilato Naichel Millas.

Il fatto

Nella serata di mercoledì 20 gennaio i carabinieri di Legnaro e quelli del Norm della compagnia di Piove di Sacco hanno ammanettato in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale Maicol Millas, 36 anni, domiciliato a Legnaro. L’uomo era tenuto d’occhio dai carabinieri visti i precedenti: i militari, dopo alcuni appostamenti, lo hanno visto rubare da un furgone parcheggiato in via Cavin del Do’ a Camposampiero, di proprietà della ditta Chiaravalle srl di Muro Lucano (Potenza), un borsello contenenti documenti ed effetti personali di un operaio del posto. Millas, che è stato fermato mentre era al volante della sua Mini One, ha tentato di divincolarsi spintonando i carabinieri che alla fine sono riusciti a immobilizzarlo e ammanettarlo.

Famiglia nota



Maicol è il fratello di Manolito, già in carcere insieme alla moglie Federica, per un’inchiesta che riguardava i furti di automobili e zio di Naichel Millas, ex promessa olimpica della boxe che proprio la settimana scorsa è stato ammanettato per una rapina avvenuta l’estate scorsa a Conche di Codevigo. Il 36enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima che è prevista per giovedì.