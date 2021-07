Picchia i poliziotti e rompe il vetro della volante: 24enne arrestato due volte in due giorni

Ha picchiato un poliziotto, infastidito i medici dell’ospedale e infranto il vetro della volante. Un 24enne ne ha combinate davvero di tutti i colori, dando in escandescenze. Ora si trova in carcere.

La vicenda

Venerdì 9 luglio un 24enne nigeriano si è recato all’ufficio immigrazione della Questura. Aveva appuntamento lunedì per cui il personale gli ha detto di tornare ma lui voleva essere ricevuto subito. Il ragazzo ha iniziato a urlare, inveendo contro i dipendenti dell’ufficio e le persone che in quel momento erano allo sportello tanto che sono dovuti intervenire i poliziotti per cercare di riportare la tranquillità. Il 24enne si è tolto la maglietta e ha aggredito uno degli agenti, colpendolo con schiaffi e calci e strappandogli la mascherina dal volto: gli ha procurato lesioni guaribili in 5 giorni. Arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, il tribunale ha disposto il divieto di dimora in provincia di Padova. Sembrava finita lì. Invece no.

L’ospedale

Nel pomeriggio di sabato 10 luglio il 24enne è tornato in Questura. Non voleva essere rimesso in libertà: si è spogliato di nuovo e si è aggrappato al cancello, intralciando il passaggio delle volanti. I poliziotti hanno chiamato quindi il 118. Portato al pronto soccorso per approfondimenti psichiatrici, in serata è stato dimesso. Ma dall’ospedale non se ne voleva andare. Ha disturbato gli altri pazienti e quando i poliziotti sono tornati a prenderlo sono stati aggrediti. Il 24enne ha rotto il vetro posteriore dell’auto di servizio nella colluttazione. Arrestato di nuovo per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, il sostituto procuratore di turno ha dato ordine di portarlo in carcere.