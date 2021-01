Tradito dal nervosismo con cui trattiene la borsa contenente la droga, 40enne viene arrestato

Teneva stretta a sé la borsa a tracolla, un particolare che non è sfuggito ai poliziotti della Squadra mobile. E infatti all’interno nascondeva la droga da spacciare.

L’arresto

Giovedì 28 gennaio gli uomini della Mobile hanno notato una vecchia conoscenza che passava in bici dal parco Iris. L’uomo, un 40enne nigeriano, era già stato fermato per spaccio di marijuana un anno prima e visti i precedenti i poliziotti hanno pensato fosse meglio controllarlo. Quando lo hanno fermato hanno notato che stringeva a sé la borsa a tracolla, la stessa che aveva un anno fa. Dentro c’erano 80 grammi di marijuana divisa in quattro involucri e diverse banconote di vario taglio. Il 40enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio.