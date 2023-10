Fanno saltare la cassaforte del Prix, ma fuggono a mani vuote

Assalto al Prix di Arzergrande, danni ingenti, bottino nullo. Il colpo si è consumato nella notte tra il 12 e il 13 ottobre alle 3,35. Secondo una prima ricostruzione tre malviventi dopo aver forzato una delle porte d'ingresso del market sono penetrati all'interno e si sono diretti alla zona uffici. Qui con bombole di acetilene ed ossigeno hanno provocato la deflagrazione.

Tanti danni, ma bottino nullo

Il botto ha distrutto tutta la stanza, ma il forziere ha retto all'urto. Quando i banditi si sono resi conto di aver fallito miseramente, sono usciti in tutta fretta e si sono dileguati su un'auto di grossa cilindrata. Nel frattempo sul luogo dell'emergenza sono arrivati i Rangers e i carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco. Indagini in corso per risalire ai nomi dei responsabili del fallito assalto e possibilmente assicurarli alla giustizia.