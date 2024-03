«Non riconosco lo stato italiano e non vi mostro i miei documenti»

Si è dichiarato indipendentista, ma questo non gli è bastato ad evitare una denuncia e numerosi verbali. E' stato controllato alla guida ieri sera 28 febbraio in centro ad Arzergrande dai carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco. Nei guai è finito un uomo di 56 anni residente a Piove di Sacco. Deve rispondere all'autorità giudiziaria con l'accusa di rifiuto di fornire le proprie generalità. I carabinieri hanno ascoltato a lungo l'autista del furgone, poi non hanno potuto far altro che applicare la legge ed effettuare

i controlli di rito.

Cosa è successo

I carabinieri lo hanno fermato per un controllo a bordo del suo furgone. Un controllo di routine a cui l’uomo non era intenzionato a essere sottoposto in quanto a suo dire non riconosce lo stato italiano poiché di ideologia separatista indipendentista. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo stava guidando con una patente scaduta da circa un anno e che il mezzo era sia senza assicurazione che senza revisione. Sanzionato amministrativamente per tali irregolarità, è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Padova a cui dovrà rispondere del reato di rifiuto di fornire le proprie generalità.