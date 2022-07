Sesso al tramonto in Prato della Valle: ancora atti osceni in città, il video fa il giro delle chat

Come se niente fosse: a due giorni di distanza dall'episodio di via Roma, che già aveva sollevato un polverone in città, un'altra coppia si è resa protagonista di atti osceni in luogo pubblico a Padova.

Sesso in Prato della Valle

Anzi, luogo pubblicissimo visto che stiamo parlando di Prato della Valle. A testimoniare l'accaduto un video con commenti espliciti ed espressioni "colorite" da parte del ragazzo che l'ha realizzato mentre era seduto sotto a una delle statue dell'Isola Memmia, e che ora sta facendo il giro delle chat di tutta la provincia: nel filmato (della durata di 27 secondi) si vedono un uomo e una donna sdraiati sull'erba e indubbiamente intenti a fare sesso, incuranti delle persone che passeggiano tranquillamente intorno a loro essendo indicativamente le 20-20,30. Il video si interrompe all'improvviso, ma la prestazione è durata ben più di 27 secondi...