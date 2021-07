Cade dalla bici e sbatte la testa sull'asfalto: 12enne ricoverata in ospedale

Stava pedalando sulla sua bicicletta, seguita dalla madre, quando la 12enne ha sbandato ed è caduta. È stata immediatamente trasferita in ospedale.

Il fatto

Nella tarda serata di martedì 20 luglio una bambina di 12 anni di Piombino Dese stava pedalando su via Palù, seguita a stretto giro dalla mamma che teneva d’occhio la strada. Una sbandata, una buca, ancora non è chiaro cosa sia accaduto: la 12enne è caduta dalla bici, picchiando la testa sull’asfalto. La mamma ha chiamato subito i soccorsi e un’ambulanza ha portato in ospedale la piccola. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri. La 12enne è ancora ricoverata in prognosi riservata.