Bivacca davanti al supermarket nonostante il divieto di ritorno in città: 39enne ancora nei guai

Non poteva tornare a Padova. Eppure non solo l'ha fatto, ma ha pure scelto uno dei luoghi più centrali possibili per bivaccare: nuovamente nei guai un 39enne di origini indiane senza fissa dimora.

I fatti

È successo intorno alle ore 8.30 di domenica 16 agosto in Prato della Valle a Padova: dopo una segnalazione gli agenti si sono precipitati nella zona antistante il nuovo supermercato Despar, trovando l'uomo "accampato". In quanto privo di documenti è stato subito portato in Questura per ulteriori accertamenti, i quali hanno svelato non solo la sua identità ma anche che a suo carico pende un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Padova. L'uomo è stato quindi indagato in stato di libertà in quanto inottemperante al suddetto divieto.