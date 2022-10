Un anonimo capannone trasformato in potenziale "bomba" tossica

Scoperta dai carabinieri una potenziale "bomba" inquinante in un anonimo magazzino di Boara Pisani. Nei guai è finito il titolare dell'attività che è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi.

I fatti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nucleo investigativo Forestale di Padova, con la collaborazione della stazione Forestale di Monselice, l'indagato utilizzava il proprio capannone di Boara Pisani per stoccare senza alcuna autorizzazione un quantitativo di lastre di cemento amianto sia intere che frantumate. L'attività investigativa è partita da una segnalazione dello Spisal di Rovigo che aveva evidenziato una possibile criticità sul fronte della sicurezza ambientale. I carabinieri nel sopralluogo hanno rinvenuto 150 metri quadrati di coperture in lastre di cemento amianto, in parte conservate all'interno del capannone e in parte nel piazzale esterno.

Le contestazioni

Alla richiesta di comprovarne la legittima detenzione, il titolare non ha saputo fornire alcuna autorizzazione ed è così scattato il sequestro e l?informativa di reato alla Procura di Rovigo per stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi. È stato accertato infatti che tali rifiuti derivavano da un?attività abusiva di smontaggio coperture in ?Eternit? eseguita dal titolare della ditta presso cui sono stati rinvenuti. La ditta però è risultata priva di iscrizione all?Albo Nazionale Gestori Ambientali che abilita all?attività di bonifica dei beni contenenti amianto. A seguito dell?intervento è scattato necessariamente il sequestro probatorio di tutte le lastre di cemento-amianto rinvenute. Il titolare dell?impresa è stato segnalato all?autorità giudiziaria e dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi facendosi carico delle analisi dei rifiuti rinvenuti e del loro lecito smaltimento.