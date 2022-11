Drogato al momento dello schianto, automobilista nei guai

Un incidente stradale con feriti è avvenuto lo scorso 2 settembre a Borgoricco lungo la Sr 308. Dopo due mesi i referti pervenuti dall'ospedale al comando della Polizia locale della Federazione del Camposampierese hanno fatto emergere la positività alla droga di un ragazzo di ventisette anni di Trebaseleghe

I fatti

L'incidente ha coinvolto due auto, entrambi i conducenti, dopo i primi soccorsi e i rilievi degli agenti della Polizia locale del comandante Antonio Paolocci sono stati ricoverati in ospedale a Camposampiero per lievi ferite. Ieri, con l'arrivo dei referti, gli agenti hanno convocato al comando il ventisettenne e l'hanno denunciato per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, nello specifico cannabinoidi, con contestuale ritiro della patente.

La legge

L’articolo 187 del Codice della Strada afferma che chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da 1.500 a euro 6.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue anche la sospensione della patente di guida da uno a due anni e se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate.