Cadavere trovato all'interno di un palazzo in ristrutturazione: si indaga sulle cause della morte

Un cadavere in evidente stato di decomposizione è stato trovato in un immobile che doveva essere ristrutturato. I carabinieri stanno lavorando per identificarlo.

Il ritrovamento

Erano le 13.30 di giovedì 16 settembre. Un dipendente della ditta Fincomp plastic real estate di Padova si è recato a Cittadella: aveva il compito di curare l’area esterna di un palazzo tra via Riva IV Novembre e via Palladio. Una volta giunto al primo piano l’orrore: il cadavere di un uomo era steso su un giaciglio. Probabilmente è morto da qualche tempo visto lo stato. Potrebbe essere un clochard: tra i suoi effetti personali c’era una denuncia smarrimento documenti intestata a un uomo di 47 anni residente a Cittadella. Ma le operazioni per dargli un’identità sono ancora in corso. Secondo le prime indiscrezioni sembra si tratti di morte naturali, non dovrebbero essere coinvolte terze persone.