Cade una gru su un palazzo in costruzione, pompieri a lavoro ma nessun ferito

Dalle 9 do oggi, 12 novembre, i vigili del fuoco stanno intervenendo in via G. Pasta a Padova per la caduta di una gru edile, caduta sopra l’edificio in costruzione. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati sul posto con il personale di prima partenza e il funzionario di guardia, hanno eseguito una prima verifica anche nella proprietà confinante dove è finito il braccio della gru. In corso di accertamento le cause che hanno provocato il crollo del mezzo d’opera. Sul posto il personale dello Spisal e la polizia locale. Già in corso le operazioni di recupero della gru.

La ditta

«Oltre al nostro personale, ogni giorno ci avvaliamo di professionisti ed aziende esterne per il controllo delle procedure e delle attrezzature, verificandone la corretta applicazione ed uso al fine di evitare incidenti ed infortuni - fanno sapere dalla ditta coinvolta - .L’episodio odierno ci fa comprendere che sarà necessario attuare ulteriori controlli, oltre a quelli di legge, in quanto la macchina aveva superato tutti i controlli ed era perfettamente in regola con tutte le disposizioni ad oggi in vigore. Le conseguenze fortunatamente sono circoscritte a cose trovantisi nel cantiere di lavoro. Perciò assieme alle autorità stiamo cercando di capire le cause che hanno provocato l’incidente e ci riserviamo di comunicare, una volta accertata, l’origine del problema»